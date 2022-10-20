Виадук, который собираются снести. Фото: Юлия ДУГИНА

Мэрия Владивостока предлагает снести виадук в районе улицы Семеновской, 15, за 5 миллионов 285 тысяч рублей. Заказчиком электронного аукциона выступило Управление дорог городской администрации. Работы по демонтажу бесполезной конструкции ТЦ Clover House необходимо выполнить до 25 мая.

Согласно информации на сайте Единой информационной системе в сфере закупок заявки на электронный аукцион принимаются с 19 по 27 октября. Итоги подведут 28 числа того же месяца. Затем исполнитель в течение 218 дней должен завершить работу.

Демонтаж будет проводиться в два этапа. На первый, который продлится 60 дней до 20 декабря, заложено 4 419 843 рублей. Как рассказали в мэрии, в рамках демонтажа снесут сам объект, а затем вынесут инженерные сети и сети связи. Затем, на втором этапе пройдет благоустройство территории на этом участке и ремонт выхода из ТЦ Clover House. Работы должны завершиться до 25 мая 2023 года.

Стоит отметить, что недавно на оживленном участке дороги возле виадука появился пешеходный переход. Сама же конструкция много лет не используется из-за невозможности ее эксплуатации. Это связано с аварийностью объекта.

Стоит также отметить, что последние торги по продаже «Кловера», которые объявили в 2021 году, провалились в 2022-м. Они проводились в пятый раз и вновь оказались безуспешными.

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