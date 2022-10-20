Больше 20 лестниц во Владивостоке привели в порядок

Список лестниц, которым необходим ремонт, составляли по обращениям жителей. Фото: Администрация Владивостока

Во Владивостоке по заказу администрации города подрядные организации продолжают ремонтировать лестницы. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в порядок привели 22 пролета, по которым местные жители и гости могут прямо из дома добраться до автобусных остановок, мест отдыха и социально значимых учреждений.

Лестницы и перила отремонтировали на следующих улицах: Адмирала Горшкова, 30, Борисенко, Верхнепортовая, 2, 40а, Нейбута, 24, 87, Нерчинская, 54, 56, Океанский проспект, 87, Партизанский проспект, 2, проспект 100-летия Владивостока, 39, 149, Связи, 1, Сипягина, 22, Суханова, 8, Терешковой, 5а, Толстого, 44, 50, Чапаева, 26, Черняховского, 21. Еще три новых марша появились в районе остановки «Фабрика Заря».

Сейчас специалисты завершают обновление лестниц на Некрасовской, 76, и Океанском проспекте, 48а. Как поделились в управлении туризма и городской среды администрации Владивостока, список для ремонта формируется по обращениям жителей и по результатам мониторинга. Перечень возглавляют марши, по которым ходит большое количество людей, а также те, которые ведут к социально значимым объектам.

В управлении добавили, что администрация города до конца 2022 года планирует отремонтировать еще девять лестниц.

Кстати, во Владивостоке преображаются не только лестницы, но и популярные места отдыха. Сквер Первой Маевки благоустроили и готовы открыть в торжественно обстановке в субботу, 22 октября. Здесь появились зоны для дрессировки питомцев и видовая площадка.

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