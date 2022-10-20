Губернатор Приморья призвал передать машины фронту Фото: Алексей СТЕФАНОВ

Губернатор Приморского края ответил, чем могут помочь жители военным. Чтобы поддержать земляков, защищающих Родину, он предлагает покупать пикапы для отправки, а также оказывать финансовую поддержку через специальный фонд.

В официальном telegram-канале Олег Кожемяко записал видеообращение, в котором поделился, как помочь воинам на фронте. Он отметил, что оказать финансовую поддержку можно через благотворительный фонд «Родные люди» или Приморское отделение ДОСААФ. Именно эти организации закупают все необходимое снаряжение для спецоперации.

На фоне пикапов глава края также рассказал, что эти машины хорошо зарекомендовали себя во время современных боевых действиях.

– Вчера позвонил крупный предприниматель. Тоже решил перевести большую сумму денег. Я предложил ему приобрести пикапы для отправки в войска. Мы с родными уже купили и отправили пять таких автомобилей. Еще два готовим к отправке, – поделился Кожемяко.

Он призвал всех, у кого есть возможность помочь, предоставить такие машины. Их принимают на площадке ДОСААФ.

В конце видеообращения губернатор поблагодарил всех неравнодушных приморцев.

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