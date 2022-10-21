Откинуло на припаркованную машину: в Уссурийске сбили ребенка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДТП с участием ребенка произошло в Приморском крае. В краевой госавтоинспекции рассказали подробности произошедшего. 13-летний ребенок направлен на амбулаторное лечение.

Все случилось в Уссурийске на Володарского. 30-летний мужчина за рулем авто марки Toyota Caldina двигался по Горького в сторону улицы Дзержинского. В этот момент слева направо дорогу переходил мальчик. По каким причинам водитель его не заметил – пока неизвестно.

В результате «Калдина» столкнулась с пешеходом, который от удара отлетел на припаркованный вдоль дороги Toyota Prius. В пресс-службе ГИБДД по Приморскому краю корреспонденту сообщили, что ребенок получил ушибы бедра и ссадины в области лба. 13-летний мальчик находится на амбулаторном лечении.

Что же касается водителя, то мужчина был пристегнут в момент ДТП, медицинское освидетельствование показало, что водитель абсолютно трезв, вот только скорость не соответствует нормам. Не исключено, что именно нарушение скоростного режима стало причиной столкновения с пешеходом.

Теперь разбираться в подробностях случившегося предстоит компетентным органам.

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