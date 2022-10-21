Линии кольца опоясывает дымка. ФОТО: ТК nadezdinskiirayon

Огромное черное кольцо неизвестного происхождения обнаружили жители Вольно-Надеждинского над железнодорожной подстанцией в поселке. Фото и видеокадры появилось в Telegram-канале nadezdinskiirayon. Подробности – в материале «КП – Владивосток».

На опубликованной записи видно круглое кольцо с четкими очертаниями. Линии опоясывает дымка.

После публикации кадров в комментариях последовали предположения насчет происхождения таинственных колец. Кто-то предположил, что на небе птицы, сбившиеся в стаю – мурмация, то есть скоординированный полет огромных стай птиц. Были также мнения, что шаровая молния или газы.

Нашлись и те, кто проезжал рядом с этим местом во время появления кольца. По их словам, НЛО предшествовал некий взрыв в районе Ж/Д подстанции. Вместе с облаком возник и запах паленой проводки. Произошло это в районе 15:45, то есть вчера 20 октября, в четверг, днем.

– После взрыва на железнодорожной электроподстанции около рынка образовался черный клуб дыма, потом дым стал напоминать по форме гриб, потом растянулся и получилось кольцо. Похоже на взрыв трансформатора, – высказался один из комментаторов.

«КП» обратилась в приморское отделение РЖД, чтобы узнать причину взрыва. В пресс-службе ведомства ответили, что никаких происшествий не фиксировали. Следовательно взрыва не было.

В результате самой правдоподобной версией кажется, что кочегары прочищали трубы котельной, отсюда и запах, и дым.

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