В трех районах Приморского края ввели особый противопожарный режим

жителям нельзя разводить открытый огонь и сжигать мусор в лесах и на территориях муниципальных образований Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Особый противопожарный режим ввели на территориях Чугуевского, Лазовского, Ольгинского округов Приморского края. Во время его действия ограничен доступ в лес и запрещено выжигание сухой травы и мусора. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Осенние пожары по площади уступают весенним. К утру 21 октября в регионе ликвидировали шесть возгораний. А всего с начала осени потушили 16 лесных и природных пожаров на площади 146,4 гектара.

Руководитель Приморского лесничества Максим Белоус отметил, что, несмотря на меньшую площадь распространения огня, чем в другие сезоны, тушить ее сложнее и дороже. Поэтому в регионе вводятся дополнительные меры безопасности. К ним относится введение особого противопожарного режима, при котором жителям нельзя разводить открытый огонь и сжигать мусор в лесах и на территориях муниципальных образований. Также проведут очистку городов и сел от горючих материалов и сделают запасы воды для тушения огня и восстановления минерализованных полос.

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