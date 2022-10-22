Приморцы связали больше 3000 пар носков для участников СВО

Во флешмобе приняли участи «серебряные» волонтеры. Фото: Эвелина ЯКОВЛЕВА.

В рамках масштабной культурно-патриотической акции «Приморье Zа наших. Шаг к Победе!» прошел флешмоб по вязанию носков для военнослужащих – участников специальной военной операции. Мероприятие охватило все 34 муниципалитета края.

Флешмоб стартовал 22 октября в 9:30 утра одновременно на 62 площадках Приморского края. На них организовали видеосвязь, которая соединила места проведения акции.

Материалы для вязания предоставили организаторы флешмоба. Фото: Эвелина ЯКОВЛЕВА.

– Чтобы победить, нам нужно еще и иметь крепкий тыл. Все эти носочки, которые свяжем сегодня, мы соберем вместе в следующий четверг, а потом организуем доставку солдатам прямо на фронт. В планах связать более 3000 пар, – министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова.

министр культуры и архивного дела Приморского края Елена Бронникова. Фото: Эвелина ЯКОВЛЕВА.

Идея акции заключается в том, чтобы своими руками создать как можно больше носков для солдат, которые находятся на фронте и защищают нашу Родину. На каждую связанную пару организаторы акции повесят бирку с именем, пожеланием и номером телефона мастерицы. Он нужен для того, чтобы военный после возвращения домой смог позвонить и лично отблагодарить ту, что с любовью вязала для него теплые носки.

Во флешмобе приняли участие волонтеры и неравнодушные граждане. У многих из них в зоне СВО сейчас находятся дети и внуки.

Приморцы также делали открытки. Фото: Эвелина ЯКОВЛЕВА.

– Мы пришли сюда для того, чтобы поддержать наших мальчиков, которые сейчас защищают Россию. У меня на Украину призвали трех внуков. Я верю, что эти носки станут для них и других мальчиков оберегами и они обязательно вернутся домой живыми, – рассказала корреспонденту «Комсомолки» одна из представительниц Приморского центра социального обслуживания населения на дому.

В течение дня участникам флешмоба поднимали настроение выступления студентов Краевого колледжа искусств. Они исполняли русские народные песни в традиционных нарядах. Также каждый желающий мог сделать открытку в технике «скрапбукинг».

Во время флешмоба выступали творческие коллективы. Фото: Эвелина ЯКОВЛЕВА.

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