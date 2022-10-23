Крупной сети алкомаркетов придется ответить за лукавую рекламу перед антимонопольной службой Приморья

Дело рассмотрят уже в ноябре этого года. Фото: Вадим ПОПОВ

В Приморское УФАС России поступило заявление о недостоверной рекламе, которую разместили в магазинах «Винлаб». Супер акция оказалась обманом и теперь на магазин возбудили дело о нарушении рекламного законодательства.

«Супер акция: 3 по цене 2 при покупке трех одинаковых единиц продукции с зеленым ценником», – так гласит рекламный слоган. По логике, покупатели могут купить три товара, отмеченных ценниками зеленого цвета, по цене двух точно таких же. Третий товар – в подарок.

Вот только при покупке трех одинаковых товаров, размер скидки не соответствовал действительности – итоговая сумма была гораздо выше, чем стоимость двух товаров по акции.

Рассмотрение дела состоится 17 ноября 2022 года. Отметим, согласно пункту 4 части 3 статьи 5 ФЗ «О рекламе», недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.