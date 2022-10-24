Сотрудники мэрии оценили качественный ремонт в одном из дворов Владивостока

Разрушенную дорогу расширили и уложили свежим покрытием. Фото: Администрация Владивостока

Сотрудники мэрии посетили улицу Горийскую, 1, во Владивостоке, чтобы оценить ремонт придомового двора. По словам местных жильцов, раньше на территории были только ямы и рытвины, теперь же участок благоустроили: появился новый асфальт, бордюры и тротуары, сообщает «КП».

Старший дома на Горийской, 1, Александр Колбин отметил, что разрушенную дорогу в ходе ремонта расширили и уложили свежим покрытием, в то время как раньше рытвины не давали автомобилям нормального проезда. Жильцы дома остались довольны реконструкцией двора и выразили благодарность работникам администрации.

Начальник планово-экономического отдела управления содержания жилищного фонда Анна Ивановская подчеркнула, что проезд во дворе получилось благоустроить благодаря управляющей компании дома ООО «УК Невельского». По ее словам, УК вовремя подала заявку, обсудив с жителями понимание проекта. Результат оправдал ожидания.

У дома есть коллектив инициативных граждан. Фото: Администрация Владивостока

Заместитель председателя городской думы Кирилл Григорьев тоже принял участие в рейде мэрии. Он подчеркнул, что у дома есть коллектив инициативных граждан, которые и проявили активность, приняв участие в краевой программе «1000 дворов».

Как сообщили в городской администрации, в 2022 году во Владивостоке отремонтируют еще 163 двора. 21 участок отреставрируют в рамках краевой программы, оставшиеся 142 – по программе «1000 дворов Дальнего Востока». По большинству адресов работы уже завершаются. В этом также увеличился список адресов из-за того, что часть средств удалось сэкономить при проведении ремонта.

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