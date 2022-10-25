В период акции медицинские учреждения будут работать семь дней в неделю с 8:00 до 20:00. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 24 октября в Приморье стартовала акция «Здоровый#Я». Она продлится до 30 ноября. За это время жители края смогут проверить свое здоровье совершенно бесплатно. Проект нацелен на то, чтобы выявить риски возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

В период акции медицинские учреждения будут работать семь дней в неделю с восьми утра до восьми вечера. Такой график коснется всех служб, задействованных в проекте. Приморцам будут доступны такие обследования, как флюорография, ЭКГ, клинический анализ крови и другие.

Каждый житель Приморья может бесплатно пройти комплекс обследований на выявление риска заболеваний сердца и сосудов, инфаркта и инсульта, гипертонии, сахарного диабета, пяти видов рака. Обследование проводится в два этапа. Чтобы пройти его комфортно и быстро, рекомендуется заранее записаться в любую поликлинику Приморья. Сделать это можно по телефону 8 423 260 75 13 или через портал «Госуслуги».

Также в общественных местах городов и районов Приморья размещены листовки с QR-кодом, благодаря пиксельному изображению тоже можно записаться на обследование.

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