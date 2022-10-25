Заморозки и снег вторгнутся в Приморье в последнюю неделю октября

Синоптики рассказали, когда начнется снег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По информации синоптиков портала «Примгидромет» в последнюю неделю октября в крае ожидается нестабильная ситуация, особенно в южных районах. Дожди начнутся уже в среду.

Как рассказали метеорологи, в ночь на 26 октября столбики термометров в крае поднимутся на 2-6 градусов, и только на востоке Приморья сохранится мороз. Днем ожидается небольшой дождь, потеплеет до +10…+17°C.

В ночь на 27 октября в некоторый районы края вновь ворвутся осадки различной интенсивности, вторгнется холод, а утром на севере Приморья дожди перейдут в снег, который сохранится днем. Температура воздуха достигнет до +5…-3°C ночью и до +4…+12°C днем.

В пятницу, 28 октября, на погоду в крае начнет влиять гребень континентального антициклона. Ожидается морозная ночь, похолодает до -3…-10°C, а на юге края – до 0°C. Днем температура воздуха останется такой же, какой была днем ранее.

Во Владивостоке на этой неделе обойдется без осадков. 26 октября ожидается облачность, в городе задует юго-восточный ветер. Ночью столбики термометров покажут до +5…+8°C, а днем поднимутся до +10…+13°C.

В ночь на 27 октября ветер усилится, поменяет свое направление на северо-западное. В городе похолодает на 2-3 градуса.

В пятницу, 28 октября, ветер ослабеет, ночью температура воздуха достигнет 0°C, днем поднимется до +7…+10°C.

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