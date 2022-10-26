Комфортное и безопасное «дог-френдли» пространство

На Калинина появилось место для тренировок и социализации животных. Фото: Алина ЛУЧИНА

Город у моря преображается, стараясь соответствовать высокому статусу дальневосточной столицы. Во Владивостоке становится больше парков и скверов. Ранее заброшенные общественные пространства приводят в порядок, превращая в зоны для комфортного отдыха. При благоустройстве не забывают и о питомцах горожан, ведь без мест для тренировки четвероногих в современном городе не обойтись. Но обо всем по порядку.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ СКВЕР С КИТАМИ

Обновленное общественное пространство на Русской, 46 недавно модернизировали. Популярную и любимую многими территорию благоустроили по нацпроекту «Жилье и городская среда». На смену массивной фигуре кита в сквер «приплыли» более мелкие. Их инкрустировали в покрытие дорожек, такой вариант декора сделали с учетом пожеланий горожан. В центре площадки строители смонтировали теневой навес, под которым можно укрыться от яркого солнца, установили скамейки и урны.

Ко дню открытия сквера приурочили сразу несколько добрых событий. 16 октября состоялся экофестиваль, во время которого гости узнали о важности раздельного сбора мусора. Также прошла бесплатная выставка-раздача бездомных животных, после которой специалисты рассказали о стерилизации животных. Таким образом, местные жители не только получили еще одну зону для прогулок, но и полезные знания, а кто-то и вовсе ушел с новым четвероногим другом.

Место притяжения взрослых и детей – сквер, где раньше был китенок. Фото: Администрация Владивостока

ТЕПЕРЬ И ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

В минувшие выходные на мысе Чуркин торжественно открыли еще один сквер – Первой Маевки, получивший свое название из-за первого нелегального революционного собрания рабочих в знак солидарности с трудящимися всей страны, которое прошло еще в 1901 году. Заброшенное пространство на Калинина изменилось до неузнаваемости. Вместо неухоженных аллей с разбитым асфальтом теперь здесь ровные дорожки с молодыми деревьями, которые, кстати, высадили сами жители. Появилась площадка с видом на Золотой Рог, лавочки и освещение. Но это еще не все – в сквере сделали зону для тренировки собак. Хотя работы еще завершились не до конца, местные отметили открытие фестивалем «Дог-френдли».

Владельцы собак получили долгожданную площадку не только для занятий, но и для социализации четвероногих друзей. Многие признались, что новый сквер сильно выручил их, ведь в городе не так много мест, где можно погулять с питомцами.

– Мы проектировали сквер с учетом мнений жителей, проводили общественное обсуждение. Скоро на этой территории появится спортивная площадка с оборудованием, – поделился исполняющий обязанности руководителя Дирекции общественных пространств Артур Шибаров.

ПОМОЩЬ ЧЕТВЕРОНОГИМ «БЕЗДОМЫШАМ»

Продолжая тему животных, стоить отметить, что в краевой столице уделяют большое внимание отлову, лечению и стерилизации бродячих собак. Помочь спасти еще чью-то жизнь – в силах каждого. Для этого нужно сообщить о бездомном животном специалистам.

– Служба отлова оперативно выйдет на место и направит собаку в приют, где ей проведут лечение и стерилизацию. Сообщить о бездомном животном горожане могут по телефонам: 8-999-613-90-97, 8-908-442-42-14, 2-614-011 или 2222-333, а также через чат-бот, созданный совместно с Центром управления регионом Приморского края, – поделились специалисты мэрии.

Зачастую именно сами жители проявляют бдительность, помогая решить общую проблему с безнадзорными четвероногими. Так, совсем недавно горожане заметили привязанную к трансформаторной будке собаку, без еды, воды, на коротком поводке. Беднягу бросил хозяин, точнее не просто бросил, а обрек на верную гибель, если бы не жители района. Благодаря очевидцам теперь животное в безопасности. После карантина и стерилизации Дане будут искать новый дом.

– Отловом, лечением и стерилизацией бездомных животных во Владивостоке занимается специализированная компания «Аристократ», которая имеет большой опыт в этом вопросе. После проведения всех необходимых процедур неагрессивные животные, которые не представляют угрозы, на основании решения ветеринарного врача выпускаются в прежнюю среду обитания, некоторым удается найти новых хозяев, – рассказали в администрации Владивостока.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.