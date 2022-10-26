ТГМУ обошел все профильные вузы ДФО в федеральном отборе и выиграл 71 миллион рублей

На деньги медицинский университет закупит новое оборудование. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

Тихоокеанский государственный медицинский университет Минздрава России вошел в число восьми вузов – победителей конкурсного отбора образовательных учреждений на участие в Дальневосточном треке программы «Приоритет 2030». Уже в этом году вуз получит 71 миллион 250 тысяч рублей для реализации своего проекта.

По словам ректора ТГМУ Валентина Шуматова, результаты отбора – это значимое достижение для университета, который в следующем году отметит свой 65-й день рождения.

– ТГМУ – единственный из медицинских вузов Дальнего Востока, вошедших в число победителей. Мы будем следовать намеченной программе развития.

Ректор отметил, что деньги пойдут на обновление академической мобильности, материально-технической базы, на приобретение нового учебно-лабораторного и симуляционного оборудования.

В рамках программы вуз планирует открыть университетские клиники в пяти регионах ДФО и три уникальных научно-образовательных центра (лабораторию персонализированной генетической медицины, лабораторию цифровых технологий и центр медицины труда и общественного здоровья Дальнего Востока).

– Цель программы – к 2030 году сформировать в России больше 100 прогрессивных современных университетов – центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Мы вошли в число таких вузов и гордимся нашим Тихоокеанским Медицинским и нашей командой, – рассказала первый проректор ТГМУ Лидия Транковская.

Как поделились в Минобрнауки России, выбирая лучшие проекты развития, участники подкомиссии опирались на пути достижения целей, проработанность и актуальность программ, оценивали потенциал вузов.

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