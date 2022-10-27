Оказывать первую помощь научат жителей Приморья

Обучение начнется 7 ноября во Владивостоке. Фото: Олег ЗОЛОТО

Профессионально оказывать первую медицинскую помощь научат жителей и гостей приморской столицы на базе ДОСААФ. Обучение будет абсолютно бесплатным, а пройти его сможет любой желающий, сообщили в пресс-службе правительства края.

Длится курс недолго: всего четыре дня, начиная с 7 ноября. Занятия пройдут с 9 до 18 часов. Однако за это время эксперты не только расскажут теорию, но и позволят показать свои знания на практике. В ведомстве отметили, что подобные навыки необходимы каждому человеку, они могут спасти жизнь в трудной ситуации.

Обучать по 30 приморцев в день будут специалисты центра медицины катастроф. Они научат всех желающих останавливать кровотечения, делать искусственное дыхание и даже накладывать шины при растяжениях и переломах.

Стоит отметить, что курсы ведутся по предварительной записи. Для этого желающим необходимо обратиться на площадку ДОСААФ или по телефону: 89635153912.

Журналист «Комсомольской правды – Владивосток» позвонил по указанному номеру и узнал, что запись на обучение начинается уже с 27 октября, поэтому тем, кто хочет научиться уверенно вести себя в экстренной ситуации следует поторопиться. Специалист рассказала, что подобные курсы проходят в Приморье впервые.

Мероприятие проходит в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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