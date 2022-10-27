Выходные с пользой: в столице Приморья стартует проект для юных учеников

Для детей организуют различные мастер-классы и экскурсии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во Владивостоке началась реализация проекта «Суббота городского школьника». В рамках нововведения ученики среднеобразовательных учреждения смогут посещать экскурсии, участвовать в мастер-классах, конкурса, тематических лекциях, встречаться с интересными людьми и посещать много других интересных мероприятий.

Организатором стало управление образования мэрии, специалисты которого разработали сайт saturday-vl.ru. Здесь будет появляться информация о предстоящих событиях. Школьники любого возраста смогут выбрать понравившееся им мероприятие, ознакомиться с его подробностями и записаться.

По словам замначальника управления Анна Кашицыной, проект разработан для того, что поддерживать увлечения ребят, организовывать для них досуг в выходные дни.

– Планируется привлекать к проекту различные учреждения дополнительного образования, чтобы расширить спектр интересных событий для ребят. Надеемся, что в дальнейшем нам удастся расширить этот проект и выйти за рамки выходного дня.

На сайте уже появился список мероприятий, которые ребята могут посетить уже в эту субботу. Например, 29 октября в «Центринформ» состоится мастер-класс по вокалу, а в центре «Эврика» – экологический. Специалисты академии «ТОП» приглашают школьников от семи лет посетить занятия, на которых они научатся создавать 3D-персонажа из игры Roblox.

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