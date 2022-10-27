Крупнейший на Дальнем Востоке завод по переработке покрышек строят в Приморье

Строительство завершено почти на 80%.

В следующем году в Приморье появится предприятие по утилизации покрышек. Оно станет частью экотехнопарка, который объединит компании по переработке вторичного сырья. Об этом рассказали в пресс-службе краевого правительства.

По словам генерального директора ООО «ЭкоСтар Технолоджи» Глеба Юницына, завод сможет утилизировать до десяти тысяч тонн резины в год. На первом этапе планируется производство резиновой крошки, а на втором – различных добавок, которые используются для дорожного строительства. Открыть предприятие хотят в ноябре следующего года, его возведение завершено почти на 80%.

Как рассказала зампредседателя правительства Приморья Елена Пархоменко, в крае высокий уровень автомобилизации, поэтому утилизация отработанных покрышек – актуальный вопрос. В будущем в перерабатывающем комплексе экотехнопарк появятся заводы по переработке пластика, стекла, пенопласта и бумаги.

Множество компаний готовы стать частью экологического кластера. В Надеждинском районе уже определили площадку, где появятся подобные заводы, а рядом с ними – мусоросортировочный комплекс, который сможет перерабатывать мусор из Артема и Владивостока.

– Это современное предприятие с новейшими технологиями, позволяющими без ущерба для природы перерабатывать коммунальные отходы. Вопрос утилизации мусора для Приморья, как и для других российских регионов, стоит очень остро. И нам необходимы современные решения. Кроме того, комплекс обеспечит несколькими десятками рабочих мест жителей близлежащих населенных пунктов, – поделилась Елена Пархоменко.

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