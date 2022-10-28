Пенсионерам Приморья зачислят на карты социальную выплату

Рассчитывать на деньги могут не все пенсионеры. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Региональную социальную доплату к пенсии предоставят приморцам, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в Приморском крае. Подробнее – в материале «Комсомольской правды-Владивосток».

Как сообщили корреспонденту в профильном ведомстве, размер региональной социальной доплаты к пенсии будет равен разнице между прожиточным минимумом пенсионера и общей суммой установленных денежных выплат. Никакие документы подавать не нужно – региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в беззаявительном порядке со дня назначения соответствующей пенсии.

В центре соцподдержки населения Приморского края уточнили перечень граждан, которые имею право на получение региональной социальной доплаты к пенсии: граждане Российской Федерации, проживающие на территории Приморского края, иностранные граждане и лица без гражданства, не осуществляющие трудовую и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию, пенсия (пенсии) которым установлена (установлены) в соответствии с законодательством Российской Федерации и получающие пенсию в Приморском крае.

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