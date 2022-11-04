Отряд «Тигр» продолжит готовить добровольцев-новобранцев. Фото: Telegram-канал Олега Кожемяко

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что в регионе завершена частичная мобилизация. Ранее Минобороны России и глава ведомства Сергей Шойгу подтверждали, что план по набору личного состава выполнен. Олег Николаевич продублировал информацию в своем Telegram-канале накануне, 3 ноября.

– Поступают вопросы на эту тему. Все мероприятия по набору в войска военнослужащих, находящихся в запасе, остановлены еще 31 октября. Военкоматы прекратили выдачу повесток, – заявил Олег Кожемяко.

При этом 1 ноября начался призыв на срочную службу в армии. А те, кто желает служить по контракту или вступить в отряд добровольцев, могут обращаться в военные комиссариаты по месту жительства.

Добровольческий отряд «Тигр», образованный для помощи участникам СВО, подготовил еще 200 новобранцев, рассказал Олег Кожемяко утром 4 ноября:

– Около 200 новобранцев прошли подготовку на полигонах ТОФ под руководством опытных инструкторов. Скоро они встанут на позиции вместе с морпехами 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота.

Напомним, завершение частичной мобилизации подтвердил и Владимир Путин, президент РФ. Соответствующий указ не опубликован. Глава государства заявил, что это нужно проработать с юристами.

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