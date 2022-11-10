Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сбер отмечает день рождения – 10 фактов об истории банка

12 ноября Сбер отмечает день рождения – 181 год. Банк – исторический преемник сберегательных касс Российской империи, а затем и советских Гострудсберкасс. Мы собрали 10 фактов о том, как Сбербанк жил и развивался, в том числе на Дальнем Востоке.

1. Сберегательные кассы появились при императоре

Именно в этот день, 12 ноября 1841 года император Николай I подписал указ об учреждении в России сберегательных касс «для доставления через то средств к сбережению верным и выгодным способом». Первые кассы открылись в 1842 году в Санкт-Петербурге, Москве и Одессе. На сберегательных книжках печатали изображение кормящего птенцов пеликана как символ заботы о наименее обеспеченных людях.

2. В честь первого вкладчика сберкасс назван суперкомпьютер

Первым клиентом первой российской сберегательной кассы стал служащий Ссудной казны в Санкт-Петербурге Николай Кристофари. 1 марта 1842 года он открыл вклад на 10 рублей – максимально возможную в то время в сберкассах сумму. В Санкт-Петербурге и Москве ему установлены памятники, выражающие уважение Сбера к своим клиентам. А еще в 2019 году в честь Николая Кристофари Сбер назвал суперкомпьютер, ориентированный на работу с искусственным интеллектом.

К концу 1850-х годов вкладчиков сберкасс было уже 90 тыс. человек. А сейчас активными частными клиентами Сбера являются 101,5 миллиона человек.

3. Первыми корпоративными клиентами сберегательных касс были монастыри и церкви

Средства юридических лиц сберегательные кассы начали принимать на хранение только в 1880-е годы. Первыми такими клиентами стали учреждения религиозного назначения – монастыри и церкви. Сумма вклада единовременного типа от них составляла не менее одной тысячи.

Сегодня число активных корпоративных клиентов Сбербанка достигает 2,9 миллиона и, конечно, не ограничивается лишь монастырями и церквями.

4. Приморская область занимала I место в России по числу сберегательных книжек на тысячу жителей

Первая Сберегательная касса на Дальнем Востоке открылась в декабре 1865 года в Николаевске-на-Амуре. А уже в 1910 году в «Отчете государственных сберегательных касс» Приморская область, включавшая в себя в то время и Хабаровский край, занимает первое место в России, опережая даже столицу по числу сберегательных книжек на тысячу жителей.

К 1915 году на Дальнем Востоке действовала обширная сеть сберкасс – это были почтовые кассы в Хабаровске, Владивостоке, Благовещенске, Зея-Пристань и их окрестностях: поселках, станицах, селах, рудниках Амурской и Приморской областей.

Сейчас филиальная сеть Дальневосточного Сбербанка насчитывает 413 офисов в Хабаровском крае, Приморье, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях, ЕАО, Камчатке и на Чукотке.

5. Логотип Сбера поменялся восемь раз за 181 год

Первой эмблемой сберегательных касс был пеликан. Но уже в 1862 году после перевода сберкасс в ведение Министерства финансов стали использовать их эмблему – рог изобилия и пчелиный улей.

В 1923 году логотип поменялся в соответствии с названием – Гострудсберкассы СССР. В 1987 году – еще одно изменение, а в 1991 году Сбербанк России обрел наиболее узнаваемый логотип – «кубышка» изумрудно-малахитового цвета с вырезанными центрированными по вертикали галочками. В 1994 и 2009 годах с логотипом банка тоже происходили изменения, а 24 сентября 2020 года глава Сбербанка Герман Греф официально представил бренд «Сбер» с логотипом в виде незаконченного круга с галочкой и зелено-желто-синим градиентом.

6. Женщины не сразу могли работать в сберегательных кассах

Долгое время сотрудниками Государственных сберегательных касс могли быть только мужчины. Образовательный ценз не давал женщинам возможности обучаться в университетах: они получали образование на дому и в гимназиях и имели квалификации мастериц рукоделия и домашних учительниц. Следовательно, они не имели доступа к государственной службе.

Лишь в 1880-х годах на работу в банковские учреждения стали принимать женщин. Сейчас ситуация изменилась кардинально. 77% сотрудников Дальневосточного Сбербанка – представительницы прекрасного пола.

7. При трудоустройстве в сберегательные кассы давали клятву верности

При приеме в сберегательные кассы сотрудники давали клятву верности Императору. В ней были такие строки: «Обещаю и клянусь верно и не лицемерно служить и во всем повиноваться, не щадя живота своего до последней капли крови». Сейчас попасть в команду Сбера гораздо проще – достаточно откликнуться на вакансию на любом сервисе по поиску работы, например, Работа.ру. В банке работает 276 000 сотрудников.

Кстати, Сбербанк занимает I место в рейтинге работодателей HH.ru и входит в ТОП-5 крупнейших работодателей России.

8. Сберегательные кассы сыграли важную роль в приближении победы в Великой Отечественной войне

В годы Великой Отечественной войны сберкассы сыграли важную роль в распространении военных займов и приеме пожертвований в Фонд обороны. Четыре военных займа под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы!» собрали 72 миллиарда рублей. За счет поступлений по займам покрыто 15% военных расходов. В послевоенное время сберкассы массово распространяют займы восстановления и развития народного хозяйства.

9. Сберегательные кассы рекламировали

В 1925 году в СССР летом по селам ездили особые «агитповозки», а по избам-читальням распространяли пьесу «Дедова кубышка». Кстати, герои популярной книги Ильфа и Петрова Остап Бендер и Киса Воробьянинов путешествовали по Волге в погоне за 12 стульями на агитпароходе. Еще одним способом агитации в те времена были «сберегательные лотереи» – розыгрыши среди вкладчиков дефицитных товаров.

Артисты в клубах и кинотеатрах разыгрывали сценки о пропаже сберкнижки и призывали сделать вклад в сберкассу. Буквально на каждом шагу горожане видели рекламный плакат со словами В.И. Лебедева-Кумача: «Кто – куда, а я – в сберкассу!» – со спешащим гражданином.

10. В свой день рождения Сбер дарит подарки клиентам

В свой день рождения, 12 ноября, Сбер традиционно проводит «Зеленый день» – самый выгодный день в году. Акция пройдет с 11 по 12 ноября. По сложившейся традиции день рождения Сбер празднует вместе с клиентами и предлагает им уникальные скидки, выгодные условия по своим продуктам и специальные предложения от компаний-партнеров, которые доступны только раз в году.

Например, повышенные бонусы от СберСпасибо в размере до 10% от стоимости покупки будут начисляться у партнеров программы в период акции с 10 по 13 ноября: в СберМегаМаркете, СберЕАПТЕКЕ, СберМаркете и других компаний. Увеличить начисление бонусов до 20% смогут подписчики СберПрайма за покупки в сервисах подписки. А за открытие дебетовой или кредитной СберКарты в период с 10 по 12 ноября клиентам будут начисляться повышенные бонусы за онлайн-покупки у партнеров, совершенные вплоть до конца 2022 года.

С подробной информацией обо всех предложениях в рамках акции «Зеленый день» можно ознакомиться на сайте.

Андрей Черкашин, Председатель Дальневосточного Сбербанка:

«От всей души поздравляю наших клиентов с Днем рождения Сбербанка. За 181 год мы прошли огромный путь от первой сберкассы до технологической компании. Мы рады быть рядом и помогать во всём: от рабочих задач до повседневных дел. В наш праздник мы традиционно делаем подарки нашим клиентам, поэтому приглашаю всех присоединиться к «Зеленому дню». Уверен, каждый найдет предложения для себя со скидками и бонусами от банка и партнеров. Спасибо, что выбираете Сбер!»