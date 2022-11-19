Живодерками из Приморья, которые выложили фото с расчлененным котом, заинтересовалась полиция

Полицейские начали проверку по факту публикации. Фото: Социальные сети

Полиция занялась двумя живодерками из Владивостока. Родителям девушек, которые выложили фото с головой кота в интернет, грозит смешной штраф от 100 до 500 рублей. Подробности – в материале «КП».

Недавно по социальным сетям Приморья пронеслись шокирующие снимки девушки, держащей в руках мертвое животное. На барышне надеты резиновые перчатки, в одной из них лежит нож. Рядом с ней расположился черный пакет, где могло бы оказаться тело кота.

Через некоторое время сотрудники МВД заинтересовались изображениями. Полицейские начали проверку по факту публикации.

Причастной к случившемуся оказалась 14-летняя школьница, которая учится в восьмом классе. Ее и ее 15-летнюю подругу опросили в присутствии законных представителей. Затем в отношении родителей представители органов составили протоколы за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей».

– В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет дана процессуальная оценка действиям каждого из участников происшествия, приняты меры юридической ответственности, а также профилактического воздействия в соответствии с законодательством Российской Федерации. Собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в СУ СК по Первомайскому району г. Владивостока, – добавили в ведомстве.

Напомним, что похожая резонансная история произошла в Хабаровском крае. В 2016 году двух 17-летних жительниц края приговорили к трем и четырем годам тюрьма за то, что они безжалостно убивали бездомных животных.

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