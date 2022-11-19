Жителей Приморья приглашают на бесплатные занятия по основам военной подготовки

Участники обучения займутся изучением общевоинских уставов. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Жители Приморского края от 14 лет могут записаться на бесплатные занятия по начальной военной подготовке (НВП). Мероприятие организовано региональном отделением Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России, сообщает «КП – Владивосток».

Участники обучения займутся изучением общевоинских уставов, строевой и физической подготовкой, основами тактической, инженерной, огневой науки, военной топографии, медицины, радиационной, химической и биологической защиты. В конце курса записавшиеся получат специальные сертификаты о прохождении сбора по НВП.

Первая набранная группа уже приступила к обучению в субботу, 19 ноября. Занятия проходят по выходным дням в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» ДОСААФ. Курсы организованы по поручению главы региона Олега Кожемяко с учетом просьб самих жителей.

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