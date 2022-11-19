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НовостиВладивосток19 ноября 2022 6:28

Жителей Приморья приглашают на бесплатные занятия по основам военной подготовки

Записаться на курсы могут все жающие от 14 лет
Роман КИРИЛКИН
Участники обучения займутся изучением общевоинских уставов.

Участники обучения займутся изучением общевоинских уставов.

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Жители Приморского края от 14 лет могут записаться на бесплатные занятия по начальной военной подготовке (НВП). Мероприятие организовано региональном отделением Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России, сообщает «КП – Владивосток».

Участники обучения займутся изучением общевоинских уставов, строевой и физической подготовкой, основами тактической, инженерной, огневой науки, военной топографии, медицины, радиационной, химической и биологической защиты. В конце курса записавшиеся получат специальные сертификаты о прохождении сбора по НВП.

Первая набранная группа уже приступила к обучению в субботу, 19 ноября. Занятия проходят по выходным дням в учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» ДОСААФ. Курсы организованы по поручению главы региона Олега Кожемяко с учетом просьб самих жителей.

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