Владивосток начал свое преображение к Новому году

Гирлянды «Люстры» смотрятся очень удачно. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Хоть до Нового, 2023 года и осталось чуть больше месяца, готовиться нужно уже сейчас. Мы не успеем оглянуться, как наступит конец декабря, а там – салаты, елка, подарки... Поэтому прямо сейчас улицы Владивостока, словно по волшебству, преображаются и становятся еще ярче благодаря праздничной иллюминации, которой украшают город специалисты подразделения «Владсвет» МУПВ «ВПЭС». Да и разноцветные гирлянды точно помогут создать новогоднее настроение!

Сейчас мастера вешают огни под названием «Лучи» и «Фейерверк» на светильниках вдоль проспекта 100-летия Владивостока. После они займутся украшением самой протяженной улицы города – Калинина. Обещают, что здесь на фонарях появятся консоли в виде «Звездочек». Следующий этап – развесить «Снеговиков», «Салюты», «Ангелов» и «Люстры» в центре дальневосточной столицы.

Как рассказал главный инженер «Владсвета» Дмитрий Макеев, консоли в стиле «Люстры» впервые появились в 2021 году. В этот раз они украсят опоры освещения вдоль Океанского проспекта. Всего же специалисты организации смонтируют в городе 270 световых конструкций.

Все монтажные работы должны закончиться до 22 декабря.

Добавлять света людям, конечно, будут и огни на Адмирала Фокина.

Отметим, в том году декорирование началось позже – 27-го числа, а общее количество гирлянд было на 20 штук меньше. Тогда город украшали, помимо тех, что уже назвали выше, еще и «Шары» с «Колокольчиками».

К слову, различная праздничная иллюминация на улочках Владивостока – добрая традиция, которой далеко не один год.

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