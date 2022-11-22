Известный оперный солист Иван Гынгазов дважды выступит на Приморской сцене в ноябре

Иван Гынгазов. Фото: Приморская сцена Мариинского театра

25 и 27 ноября лауреат Национальной оперной премии «Онегин» Иван Гынгазов выйдет в главных мужских партиях в двух русских операх.

25 ноября солист исполнит партию Ивана Лыкова в, пожалуй, самой стильной постановке театра, в самой известной опере Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». В основе сюжета – исторический эпизод третьей женитьбы Ивана Грозного. Марфа Собакина – та самая царская невеста, оставившая позади многие десятки красавиц в смотре невест для царя. Вместе с солистом на сцену большого зала в спектакле выйдут солисты Приморской сцены: Евгений Плеханов, Алина Михайлик, Алексей Репин, Сергей Плешивцев, Татьяна Макарчук и Илья Астафуров.

27 ноября солист представит свою интерпретацию знаменитой партии Германа в масштабном музыкальном полотне – опере «Пиковая дама» Петра Чайковского. Постановка Юрия Темирканова стала эталонным образцом классической оперной режиссуры, получила международное признание и счастливую многолетнюю жизнь на театральной сцене. Центральные фигуры Петербурга екатерининской эпохи воспроизведены в спектакле с невероятной точностью: от статуй Летнего сада до деталей интерьера и костюмов. Также партии в спектакле исполнят солисты Приморской сцены: Вячеслав Васильев, Алексей Репин, Ирина Колодяжная, Алена Диянова и Лаура Бустаманте.

Оба спектакля пройдут под управлением главного дирижера Приморской сцены Павла Смелкова.

Напомним, что в рамках VII Международного дальневосточного фестиваля «Мариинский» (Владивосток), которой прошел в этом году с 28 июля по 14 августа, Иван Гынгазов вышел в партиях Богдана Собинина в опере «Жизнь за царя», Радамеса в «Аиде» и Манрико в «Трубадуре».

– Геликоновский тенор Иван Гынгазов справляется с труднейшей партией титульного героя оперы, в которой сочетаются драматическая насыщенность и предельные верхние ноты. Мастерство вокалиста растет год от года, и он все лучше управляется со своим сильным и богатым, но не слишком послушным голосом, – так отозвался известный критик Александр Матусевич в газете «Культура» о выступлении певца.

В репертуаре певца партии из таких опер, как: «Евгений Онегин», «Князь Игорь», «Мадам Баттерфляй», «Трубадур», «Турандот», «Мазепа», «Бал-маскарад», «Кармен», «Иоланта», «Тоска» и других. Артист выступал на многих международных театральных площадках, включая венский Театр ан дер Вин, дрезденскую Оперу Земпера, Театр Петруццелли в Бари, Александринский театр, венский Музикферайн, Большой театр Узбекистана им. Алишера Навои, Московскую государственную академическую филармонию, Московский концертный зал «Зарядье», Большой театр России, Михайловский театр и Руанский Нормандский оперный театр.

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