Власти Приморья предупредили недобросовестных работодателей насчет надбавок к зарплатам

Встреча собрала много заинтересованных лиц. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Корректная выплата зарплат приморцам, достаточное количество продуктов, строительство новых домов, развитие региона – вот что волнует жителей края и специалистов профсоюзных организаций. Поэтому последние нередко встречаются с представителями власти и обсуждают проблемы насущные, подробно рассматривают все волнующие темы, вносят замечания. И в итоге, по словам вице-губернатора – председателя региона Веры Щербины, благодаря совместным усилиям нормативно-правовая база Приморья корректируется, меняются краевые законы, инициативы выносятся на федеральный уровень. На днях состоялась очередная встреча, на которой профсоюзники и первые лица пообщались и подвели промежуточные итоги общей работы. А учитывая, что в нашем регионе выполняется госпрограмма «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020-2027 годы, давайте и мы взглянем на плоды коллективного труда, в числе которых – подписанные важные соглашения и решенные сложные задачи.

ЗАРПЛАТА БЕЗ УЛОВОК

Те, кто работает на Дальнем Востоке, знает о преимуществе труда здесь. Это и увеличенное количество отпускных дней, и районные надбавки. Вот только оказалось, что не все наниматели выплачивают их добросовестно, а берут и присоединяют дальневосточные коэффициенты к минимальному размеру оплаты труда. А так быть не должно. По закону, напоминают в правительстве Приморья, проценты начисляются сверх установленного минимума.

– Это соглашение – прямой сигнал работодателям не нарушать закон и не занижать заработную плату своим работникам, – подчеркнула Вера Щербина. – Мы очень серьезно работаем с вопросами оплаты труда.

Например, в конце 2020 года была приостановлена индексация заработных плат сотрудников государственных учреждений. Сейчас такая практика возобновлена.

Ярким примером может служить ситуация «Примтеплоэнерго» – предприятие показывало убыточные показатели, поэтому там за несколько лет неоднократно менялись руководители. Сейчас краевые власти проводят политику оздоровления компании, и уже, отмечают в правительстве, виден рост финансов. Ранее же сотрудникам одномоментно повысили зарплату на десять процентов.

ПРИМОРЬЕ НАРАЩИВАЕТ ТЕМПЫ

Приморье, отметила Щербина, лидер среди остальных дальневосточных регионов по экономическому развитию. Более того, некоторые направления стремятся за успехами ведущих субъектов России. Все это стало возможно благодаря совместной работе власти и населения. То есть мы не только сохранили те темпы, которые достигли в докризисные времена, но и нарастили их.

В первую очередь похвалы достойны промышленное производство, жилищное строительство, сельское хозяйство, дорожное дело, спорт и «социалка». Причем в некоторых из сфер, например, возведение домов, дороги, годами копились проблемы. С приходом в конце 10-х годов новых управленцев эти вопросы начали планомерно решаться.

– За последние четыре года годовой объем инвестиций в основной капитал в крае вырос более чем на 85%. Это дало рост валового регионального продукта на 41% – в 2021 году он составил почти 1,3 миллиарда рублей. С 2017 года объем обрабатывающей промышленности вырос на 21%, а производство сельскохозяйственной продукции – на 60%, – заявила Вера Щербина.

Немало внимания власти региона уделяют и бизнесу – для предпринимателей запускают различные меры поддержки. В том числе теперь, когда производители продовольственных и бытовых товаров работают на импортозамещение. Например, в 2022-м в три с половиной раза выросло производство свинины (за 11 месяцев – почти 46 тысяч тонн). К 2024 году планируется достигнуть порог в 95 процентов по самообеспечению региона картофелем, 65 процентов – мясом, 63 процента – овощами, 62 процента – яйцом и 52 процента – молоком.

ЗАБОТА И КОМФОРТ

Если возвращаться к строительству жилья в крае, то стоит добавить, что многое делается для комфортной жизни жителей региона. Для этого власти претворяют в жизнь ряд проектов, в том числе национальных. Плоды реализации мы уже видим – это новые скверы и обновленные парки, благоустроенные дворы и ровные дороги.

Сейчас же от представителей профсоюзов поступают вопросы по поводу планов на отдельные микрорайоны краевого центра – Владивостока, оптимизации в Приморье работы ветеринарной службы, оснащения всем необходимым общеобразовательных учреждений и школ искусств, подготовки медицинских кадров и привлечения молодых врачей в государственные больницы и поликлиники.

Также присутствующие говорили об арендном жилье – активистов волновали вопросы, касающиеся возможности расширения программы на другие, в том числе самые отдаленные, территории края, сохранения ведомственных детсадов в системе ДВО РАН, ситуаций на предприятиях горнорудной отрасли.

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