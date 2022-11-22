В Приморье китаец хотел украсть больше 750 рогов сайгака, но попался и сядет в колонию

Тематическая иллюстрация. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Гражданин Китая пытался перевезти через границу в Приморском крае более 750 рогов сайгака (широко распространены в традиционной восточной медицине. – Прим. «КП»). Действия нарушителя пресекли, а Уссурийский районный суд отправил перекупщика на семь лет в колонию строгого режима, также он выплатит штраф 1 миллион рублей.

Как рассказали в региональной прокуратуре, с октября по декабрь 2020 года гость Приморья 1966 года рождения незаконно купил рога сайгака – животного, занесенного в красную книгу. Стоимость товара достигла 4,5 миллиона рублей.

Китаец перевез продукт к гостинице, в которой остановился. В двух автомобилях он хранил рога и собирался переправить их через границу, но был задержан.

– Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258.1 УК РФ (незаконные приобретение, перевозка и хранение частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ) и ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (приготовление к незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭс частей особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ).

Отметим, что в августе 2021 года контрабандист хотел вручить взятку должностному лицу пограничного приморского управления ФСБ, действовавшему в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», которому он предлагал за вознаграждение в размере 160 тысяч рублей оказать содействие в перемещении рогов сайгака через государственную границу.

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