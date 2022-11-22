С комфортом по «выделенке»

Выделенные полосы помогут оптимизировать трафик в городе. Фото: Администрация Владивостока

В центре столицы Приморья этой осенью появились первые выделенные полосы для общественного транспорта. Они призваны увеличить скорость общественного транспорта, повысить его привлекательность, упорядочить движение, сократить время ожидания автобусов пассажирами. Однако далеко не все водители успели привыкнуть к нововведению, и, несмотря на разметку, машины нередко занимают спецполосу. О преимуществах «выделенки» подробнее рассказали специалисты Центра организации дорожного движения.

ВЗВЕШЕННОЕ РЕШЕНИЕ

Прежде чем ввести выделенные полосы на оживленных трассах города, эксперты провели масштабное исследование транспортной инфраструктуры. Речь идет об отслеживании автомобильных, автобусных и пешеходных потоков и многих других параметрах.

– На основе этих данных для Владивостока была разработана Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры, она рассчитана до 2036 года. Результаты транспортного моделирования показали, что приоритетный проезд общественного транспорта во Владивостоке – ключевое условие для развития города в сторону удобства для людей, а не машин, – рассказали специалисты ЦОДД.

УПОРЯДОЧЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ

Сотрудники ведомства собрали главные факты в пользу выделенных полос для общественного транспорта. Как считают специалисты, «выделенка» позволяет автобусам ездить точно по расписанию и, соответственно, сократить время ожидания общественного транспорта пассажирами. Более того, когда новую схему движения полностью внедрят, это поможет увеличить частоту рейсов общественного транспорта и уменьшить время в пути. По оценкам специалистов, доехать до места назначения можно будет в среднем на 15-20% быстрее.

Еще одно из главных преимуществ отдельных полос – возможность беспрепятственного проезда для скорых, пожарных и других машин спецслужб. Словом, когда каждая секунда на счету, упорядоченное движение натуральным образом может спасти жизнь.

Не осталось без внимания и снижение аварийности на дорогах. Дело в том, что водители автобусов часто перестраиваются из полосы в полосу, чтобы миновать пробки, создавая тем самым потенциально опасные ситуации. В случае, когда общественный транспорт будет четко двигаться по собственным полосам, движение станет более упорядоченным для всех.

Улучшение трафика в городе также призвано в целом повысить привлекательность общественного транспорта. Тогда автомобилистам не нужно искать место для парковки авто, простаивать в заторах, учитывая усталость после работы и в вечерние часы пик. Кстати, о местах для стоянки, в этом плане тоже есть большие подвижки. Во многих районах города уже появились платные парковочные пространства, отмеченные специальной синей линией разметки и оборудованные паркоматами – первые платные зоны начнут работать с 25 ноября. Стоимость стоянки составляет от 35 до 100 рублей в час, в зависимости от месторасположения.

МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ

Специальные полосы должны появиться на всех центральных улицах Владивостока, по которым сейчас проходит около 30 маршрутов. Сейчас их протяженность составляет около трех километров, но (с расширением на другие улицы) они растянутся примерно на 60 километров. Важно отметить, что контролировать правила дорожного движения вдоль маршрутных линий будут камеры фото- и видеофиксации, в том числе установленные в автобусах. Всех нарушителей будут ждать штрафы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.