В Приморье 17-летний подросток зарезал знакомого и снял все это на видео

Парня, естественно, задержали, и сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Кавалеровском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Тело мужчины без признаков жизни было обнаружено в зале квартиры на Больничной в поселке городского типа Кавалерово. Как чуть позже станет известно, им оказался 34-летний хозяин квартиры. Предположительно, умер он вследствие множественных повреждений областей головы, шеи и туловища.

Подозревают в убийстве 17-летнего подростка. Когда его задержали, то парень сразу же во всем признался и пролил свет на трагедию.

– Находясь в гостях у своего знакомого и в ходе ссоры с последним, знакомый потерпевшего избил его, а также нанес несколько ударов ножом по телу, – уточнили в ведомстве.

Парня, естественно, задержали, и сейчас решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Специалисты провели осмотр на месте происшествия. Помимо этого, криминалисты изъяли одежду, в которой был подозреваемый в момент совершения преступления. Но самое шокирующее – это телефон, который специалисты также изъяли. В телефоне, как прокомментировали в Следкоме, содержатся видеозаписи с моментами совершения преступления.

Редакция продолжит следить за развитием событий.

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