Специалистов туристической полиции города Владивостока наградили в Приморье. Фото: Правительство Приморского края

Специалистов туристической полиции города Владивостока наградили 23 ноября в Приморье. Основали подразделение всего три года назад, но несмотря на это качественная работа сотрудников и большие успехи во время сезона туристов не могли остаться незамеченными, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Вручали благодарности замглавы администрации Сергей Дмитриенко и представитель Туристско-информационного центра Приморского края Дарья Гусева.

– Вам приходится работать зачастую в непростых условиях, но главное, что вы создаете комфортную среду для наших туристов. Мы надеемся, что их будет намного больше во Владивостоке в 2023 году, – отметила Дарья.

Ежегодно приезжают полюбоваться дальневосточной столицей и оценить местный колорит около трех миллионов туристов. Родом они не только из самых отдаленных уголков России, но и других стран. Поэтому сотрудники правоохранительных органов носят опознавательный знак. Им является нарукавная повязка с названием взвода. Кроме того, все они разговаривают на китайском, английском и корейском языках.

Председатель Приморского краевого отделения Русского географического общества Алексей Буяков подчеркнул, что 2022 год был объявлен президентом России годом путешественника, писателя и исследователя Владимира Арсеньева.

– В этом году в крае проходили различные мероприятия, посвященные Владимиру Арсеньеву. Приморское отделение РГО участвует в проведении общественных просветительских акций, рассчитанных на гостей и жителей приморской столицы. Охрану правопорядка, обеспечение безопасности этих мероприятий несет непосредственно туристическая полиция, – добавил он.

Особой наградой выделили командира взвода туристической полиции по Владивостоку Александра Коваленко. Алексей Буяков передал медаль имени Владимира Арсеньева.

Все сотрудники разговаривают на нескольких языках. Фото: Правительство Приморского края

Командир подразделения рассказал, что ежедневно поступает около двух-трех обращений от гостей города. Резко возрастает количество обратившихся за помощью во время крупных мероприятий. Примером может служить Восточный экономический форум.

Стоит отметить, что сотрудники туристической полиции не только патрулируют улицы, но и помогают тем, кто заблудился в крупном городе или потерял свои вещи.

Александр подчеркнул, что основная работа – это помощь туристам и охрана общественного порядка на территории Владивостока. Таким образом, специалисты раскрывают преступления и пресекают административные нарушения.

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