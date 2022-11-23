Примгидромет обещает значительное ухудшение погоды. Фото: КП – Владивосток

Жителям Приморского края стоит несколько раз подумать, прежде чем выбираться куда-нибудь в последние выходные ноября. Примгидромет обещает значительное ухудшение погоды. Снег, дождь и гололед – вот к чему стоит подготовиться.

Несмотря на ожидаемые плюсовые температуры, а в пятницу днем столбики термометров покажут от 4 до 9 °C, внезапно ворвавшийся снег может все изменить, тогда температура воздуха опустится до нуля. Ветер умеренный, местами сильный 8-20 метров в секунду.

В ночь на субботу похолодает до 0…-5 °C. Положительный фон останется на южном побережье, +2…+4 °C. Но все-таки ухудшение погоды продолжится, при осадках максимальные температуры не превысят +4 °C.

И только в воскресенье циклон уйдет на Татарский пролив, интенсивность снега уменьшится, он сохранится в основном в центральных районах края. В это же время с запада начнет вторгаться антициклон. Ночью температура воздуха опустится до -5…8 °C, а днем не поднимется выше -1…-4 °C. Кажется, настала пора легендарной фразы: «Зима близко».

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