В Москве прошло XXXI пленарное заседание Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам

Фото: АО «Восточный Порт»

Члены международной транспортной ассоциации, объединяющей 96 участников из 23 стран, среди которых – железные дороги Европы, Азии и стран СНГ, морские перевозчики, операторы и экспедиторы, порты и стивидорные компании, государственные организации, администрации и муниципалитеты, телекоммуникационные и маркетинговые компании, службы охраны и средства массовой информации, обсудили не только годовые итоги работы Координационного совета, но также текущие и будущие планы организации. Участники пленарного заседания рассмотрели меры по повышению конкурентоспособности железнодорожных и мультимодальных перевозок, развитие портовой инфраструктуры, контейнерные перевозки и другое.

В ходе церемонии открытия заседания председатель КСТП и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозёров торжественно вручил директору по портовым и железнодорожным проектам ОАО «УГМК» Ирине Ольховской премию «EurasianTransportationExcellence» за повышение эффективности перевозочного процесса и значимый вклад в обеспечение экологической безопасности производственных процессов, в том числе АО «Восточный Порт». В ходе экспертного диалога Ирина Ольховская рассказала о развитии логистических цепочек, которые помогут разгрузить восточное направление:

– Контейнерная логистика имеет потенциал быстрого переключения грузопотока, так как нетребовательна к специализации порта, допускает быструю перестройку инфраструктурного и инженерного сопровождения, а также организацию соответствия экологическим требованиям, как, например, насыпные и навалочные грузы. Это – хороший и удобный груз, который легко перенаправлять.

По словам топ-менеджера холдинга, у традиционного маршрута «Восток – Запад» Владивосток – Санкт-Петербург в настоящее время существует ряд проблем – от острого дефицита провозной способности Восточного полигона до длительного простоя судов на рейде из-за перегруженности портовых мощностей. Эксперт отметила, что в текущих условиях, когда особенно остро возникла проблематика путей достижения баланса интересов экспортеров и импортеров в условиях ограничений на транспортной инфраструктуре, особую актуальность приобрел вопрос поиска новых альтернативных транспортных маршрутов:

– Мы согласны с нашими иранскими коллегами, что потенциал международного транспортного коридора (МТК) «Север–Юг» сегодня недооценен. Потенциал этот очень большой. Мы видим, что основные точки погашения грузопотоков, контейнерной логистики – это, прежде всего, Санкт-Петербург, Московский транспортный узел, Екатеринбург. Уже сейчас простой судов в ожидании разгрузки составляет более 13-14 суток (и это касается не только контейнеров, но и в принципе всех грузов), что приводит к большой нагрузке на экономику и на железные дороги, которая будет усиливаться. Поэтому, сравнивая традиционный и новый маршруты, мы видим, что потенциал deepsea и использования иранского порта Бендер-Аббас позволит оптимизировать логистику, – отметила Ирина Ольховская.

Ирина Владимировна добавила, что движение груза по маршруту из Китая в Санкт-Петербург занимает 49-59 суток (при 40-45 суток по традиционному «трансроссийскому» маршруту). Развитие МТК «Север – Юг» и рост объемов перевозок по данному направлению позволят оптимизировать логистику порожних и груженых контейнеров, а также высвободить дефицитную провозную способность Восточного полигона для экспортных грузов.

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