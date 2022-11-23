В Находке неизвестный спалил несколько машин до тла

Машины полностью сгорели. Фото: Отдел информационного сопровождения оперативных событий ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Находке неизвестный спалил несколько машин. Этот момент попал в камеры наружного наблюдения и не только. Очевидцы уже делятся в интернете видео с пожаром под разным углом.

Примерно в два часа ночи жителей бульвара Энтузиастов, 12/3 разбудила автосигнализация. Полыхали две легковые машины, одна из которых Toyota Crown. Когда на место прибыли пожарные, авто уже сгорели полностью. Погибших и пострадавших нет.

После оказалось, что это был поджог. Камеры наблюдения поймали момент, как неизвестный с канистрой бензина подошел к припаркованной во дворе Toyota Crown. Облив ее полностью, он поджег машину и быстро убежал с места преступления. Огонь перебросился на легковушку рядом. Очень повезло, что не сгорели все соседние машины, которых ночью у жилого дома было много.

Пока не ясно, чем хозяин авто не угодил поджигателю. Но в комментариях жители таким «восстановлением» справедливости возмущены:

– Ну захотел отомстить другому человеку, так мсти в другом месте. Почему другие должны страдать?

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