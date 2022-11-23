В Находке прокуратура выясняет, почему отключили отопление в трех домах

Каждый житель имеет право на бесперебойное предоставление коммунальных услуг. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прокуратура города Находки проводит проверку из-за прекращения теплоснабжения сразу трех домов. Именно там находятся квартиры, которые передали детям-сиротам. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Трубу теплоснабжения повредили во время земляных работ. Подрядная организация прокладывала трубы ливневой канализации и задела участок сети. Из-за этого без тепла посреди ноября остались жители домов № 15, 17 и 19 на улице Надежды. В этих зданиях расположились квартиры детей-сирот.

Прокуратура уже организовала проверку. Скоро она оценит исполнение требований законодательства, по которому каждый житель имеет право на бесперебойное предоставление коммунальных услуг. По результатам проверки примут комплекс мер прокурорского реагирования. Само восстановление отопления тоже под контролем.

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