Въезд на Золотой мост во Владивостоке. Фото: Анна СОБОЛЬ

В четверг, 24 ноября, Приморье окажется во власти поля повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают умеренно ветреный день без осадков, температура воздуха -3...+6 °C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице переменно облачно, ветер возьмет направление с севера, усилившись в течение дня. Утром столбики термометров показывали минусовую температуру: от 3 до 4 градусов. Днем – +1...+3 °C.

В соседнем крупном городе Уссурийске также без осадков, умеренный северный ветер, но здесь все же немного теплее – 1-3 градуса со знаком плюс. Утром температура была заметно ниже: -7...-8 °C.

В Находке слабый до умеренного ветер, и днем здесь, кстати, температура выше, чем в предыдущих двух крупных городах Приморья: +4...+6 °C, в утренние часы около 0 °C.

Согласно многолетним наблюдениям, во Владивостоке 24 ноября чаще всего был холодным днем. Температурный минимум метеорологи фиксировали в 1922 году – 17,5 градусов со знаком минус. Самым теплым день был в 2001 году – 9,7 градусов тепла.

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