В Приморье нерадивого отца отправили за решетку на 7 месяцев за неуплату алиментов

Мужчина скрывал свои доходы. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приморье многодетный отец отправится за решетку за неуплату алиментов. Мужчина не стал официально трудоустраиваться и скрывал свои доходы от полиции. Пока он игнорировал свои родительские обязанности, задолжал своим детям около 950 тысяч рублей.

У приморца три ребенка, он обязан был выплачивать бывшей супруге 1/2 часть своего заработка, чтобы она могла содержать детей. Так как никакой финансовой поддержки не последовало, на него завели уголовное дело по статье 157 УК РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев, но только условно. На то, чтобы исправиться, нерадивому отцу дали срок один год.

Однако, даже это не заставило мужчину одуматься. Долг он так и не погасил, детям помогать не стал. В итоге должника повторно привлекли к уголовной ответственности по той же статье. В связи с тем, что алиментщик не отбыл ранее назначенное наказание, ему придется провести в местах лишения свободы 7 месяцев.

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