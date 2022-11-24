Ученики школы имени Арсеньева во Владивостоке пробуют новый формат обучения

Ребята в Музее истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Новый формат уроков опробовали ученики школы имени Арсеньева во Владивостоке. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. С 23 ноября для школьников стартовал проект «Уроки в музее». Специалисты Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева на время станут учителями и наставниками для ребят, а учебным материалом будут местные экспозиции. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Первое занятие проходило в главном корпусе на Светланской и в доме чиновника Суханова. 300 детей из школы № 18 провели этот день в импровизированных аудиториях, где их ждали экспонаты различных исторических эпох. Уроки в музее, кстати, тесно связаны со школьной программой в разных областях, и это помогает буквально углубиться в изучение некоторых предметов. Так, для пятиклассников специалисты подготовили урок по биологии – «Растения Приморского края». Одиннадцатиклассникам, например, показали оригиналы главных журналов Серебряного века в соответствующей экспозиции.

«Уроки в музее» просто необходимы в рамках краеведческого профиля. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Сами специалисты признались – возможность проводить уроки для школьников для них до недавнего времени была мечтой, к которой они, конечно же, стремились. Начальник экскурсионно-образовательной службы Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньева Александра Осипова говорит, что многие выставочные проекты позволяют по-другому взглянуть на исторические процессы и иначе воспринимать факты, которые в учебниках можно увидеть разве что в кратком пересказе.

– Наш первый опыт взаимодействия со школой в таком формате позволит разработать в дальнейшем уроки в музее на основе разных дисциплин, таких как литература, русский язык, география, химия, физика и так далее.

Музейная коллекция включает в себя более 600 тысяч единиц хранения в разных филиалах, а также объектов Владивостокской крепости. Именно поэтому уроки в музее – разнообразные, увлекательные и интересны для школьников разных возрастов. Проект, задача которого в том, чтобы сделать образование неформальным, а именно – разнообразить его и выйти за рамки классических школьных уроков, создан при сотрудничестве с администраций Владивостока, в планах привлечь и другие школы города, которые будут заинтересованы в таком формате обучения. Почему же решили начать со школы № 18? Ответ есть.

– Ребятам, которые являются учениками школы имени известного исследователя Дальнего Востока, «Уроки в музее» просто необходимы в рамках краеведческого профиля. Однако этот проект нужен и для того, чтобы проработать эту образовательную методику, в том числе выявить потребности и суметь предложить в дальнейшем такой формат другим школам, – рассказал о проекте первый заместитель главы администрации Владивостока Сергей Дмитриенко.

Теперь такие уроки для учеников станут регулярными, но проводиться они будут не только в Музее, но и на выезде – на объектах Владивостокской крепости.

Увлекательная лекция. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

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