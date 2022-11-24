Количество умных скверов с видеонаблюдением во Владивостоке удвоилось

Данные с камер обрабатываются и передаются в Единый центр мониторинга. Фото: Анастасия ВОРОНЦОВА

Комплексная система видеонаблюдения МТС обеспечивает безопасность и порядок не только на набережных, в парках и скверах, но даже на небольших придомовых территориях дальневосточной столицы. Так, осенью 2022 года камеры появились в благоустроенном общественном пространстве во дворах жилых домов в районе Окатовой. Ранее умные камеры были установлены на набережной Арсеньева на Второй Речке, на общественной территории «Сопка Бурачка», в скверах Комсомольцев, Надибаидзе, Матросском, Игнатьевском и других. Помимо зон отдыха в городской черте Владивостока, видеонаблюдение работает в пригороде – в поселке Трудовое и на острове Попова.

Все данные с камер обрабатываются и передаются в Единый центр мониторинга. В случае чрезвычайного происшествия это позволяет оперативно идентифицировать правонарушителей, обеспечивая таким образом безопасность и комфорт горожан и сохранность городского имущества. Система интеллектуального видеонаблюдения способна посчитать количество посетителей, распознать их пол и возраст, а также помочь в поиске потерявшихся людей. Кроме того, в скверах установлены тепловизоры, настроенные на распознавание дыма и огня.

– Мы продолжаем реализацию программы по установке комплексных систем интеллектуального видеонаблюдения в общественных пространствах Приморья. Помимо Владивостока, в фокусе нашего внимания и другие города региона, где вскоре также появятся умные камеры. Практика показала, что благоустроенные зоны отдыха привлекают не только сознательных горожан, но и вандалов. Ситуаций множество – от рисунков баллончиками и фломастерами до автомобилей, проезжающих по газонам и портящих городское имущество. Система интеллектуального видеонаблюдения помогает вычислить и привлечь к ответственности злоумышленников. Это подтверждает тезис о том, что современные технологии играют важную роль в благоустройстве городских пространств. Видеонаблюдение, геоаналитика и экологический мониторинг позволяют делать места массового отдыха безопасными и уютными, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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