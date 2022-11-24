Олег Кожемяко вручил краевые награды добровольцам отряда «Тигр»

Солдатам вручили медаль бойцу «Тигра». Фото: Правительство Приморского края

Губернатор Приморского края вновь побывал в зоне специальной военной операции. В этот раз Олег Кожемяко не только привез необходимое оборудование и снаряжение, а также вручил землякам, которые служат в добровольческом отряде «Тигр», краевые награды за воинскую доблесть, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе СВО.

Первую группу добровольцев сформировали еще в июле этого года. За время боев никто из солдат ни разу не покинул позиций, не бросил раненых товарищей. Отряд успешно зарекомендовал себя, поэтому в правительстве разработали и утвердили Законодательным Собранием медаль бойцу «Тигра». Ее вручают за мужество и отвагу, проявленные в боях. К медали прилагаются 50 тысяч рублей и краевые льготы.

– Эти бойцы три месяца сражались вместе с морпехами 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ. Боролись смело и честно. Сейчас первый батальон отправляется домой. Ему на смену уже заступил второй. Готовим третий. Важный момент для новобранцев – многие бойцы из первой группы после отдыха намерены вернуться в строй. У солдат будет возможность получить знания от опытных товарищей, – рассказал в своем Telegram-канале Олег Кожемяко.

После церемонии награждения губернатор пообщался с бойцами в неформальной обстановке, узнал, что еще требуется добровольцам на фронте.

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