Трое приморцев будут отбывать срок за то, что разбудили медвежат

Одного из детенышей охотники убили сразу, за вторым гнались на тракторе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморском крае осудили трех мужчин, которые незаконно охотились на медведей. Однако прокурор решил, что наказание, вынесенное судом, недостаточно сурово. В итоге государственный обвинитель добился того, чтобы приговор изменили и ужесточили. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В декабре 2020 года мужчины отправились в лес на территории Пожарского района, чтобы поохотиться. Там же они нашли берлогу. Охотники спилили дерево, чтобы разбудить медведей, а после – приступили к задуманному. Несколько раз браконьеры выстрелили в напуганных медвежат, которые спали в логове. Один из них погиб сразу, а второму удалось убежать. Но на этом приморцы не остановились: звероловы преследовали детеныша на тракторе, пока тот не забрался на дерево и оказался в безвыходной ситуации.

Тогда специалисты завели уголовно дело по факту незаконной охоты, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с причинением крупного ущерба и применением транспортного средства. Суд первой инстанции вынес приговор – наказание в виде лишения свободы условно. Однако государственному обвинителю такое положение дел не понравилось.

Прокурор буквально настаивал на несправедливости назначенного наказания, указывая на то, что такой исход никак не исправит осужденных. Обвинитель подал апелляцию, и суд апелляционной инстанции согласился с доводами. Тогда приморцам было назначено другое наказание: реальное лишения свободы сроком на четыре года, три года и шесть месяцев и три года соответственно. Двое осужденных отбывать наказание будут в колонии-поселения, третьему повезло меньше – с учетом рецидива ему придется ближайшее будущее провести в исправительной колонии.

Решение суда об удовлетворении иска прокурора Пожарского района о взыскании с приморцев суммы ущерба, причиненного Российской Федерации, осталось без изменений.

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