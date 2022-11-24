Пять новых автобусов выйдут на маршруты Владивостока

В прошлом году автопарк пополнили более 150 машин. Фото: Администрация Владивостока

Автопарк Владивостока пополнился пятью новыми автобусами. Свежий общественный транспорт 2022 года выпуска и среднего класса доставлен на предприятие «РОСТТРАНС» и в ближайшие дни уже выйдет на дороги города, сообщает «КП».

Как рассказали в мэрии, «ПАЗ Вектор Next» является транспортом повышенной вместимости в линейке среднего класса. В длину автобусы составляет 8,8 метра. Они оснащены системой ГЛОНАСС, видеонаблюдением, автоинформаторами, пандусом и низким полом для заезда инвалидной коляски.

Машины будут курсировать по маршруту № 5 в количестве трех штук. Еще две отправятся в резерв маршрутов № 76 и 79, их применят в случае непредвиденных обстоятельств.

60-й маршрут продолжит обновляться и в следующем году. Фото: Администрация Владивостока

По словам директора ООО «РОСТТРАНС» Александра Федураева, в парке компании работает 60 автобусов, большая часть из которых 2019-2022 годов производства. Также в этом году предприятие запустило три новых автобуса китайского производства Zhong Tong по маршруту № 60. Еще пять таких же машин большого класса прибыли в Приморье, оформляются и скоро заступят на службу.

К слову, 60-й маршрут продолжит обновляться и в следующем году. Так, в первой половине 2023 года планируется покупка еще нескольких китайских машин.

Отметим, что за 2022 год во Владивостоке стало больше на 30 новых автобусов. 15 новых китайских «зонтонгов» большого класса, которые закупили «ДВ-ТрансСети», вышли на дороги города в сентябре. До конца года в столице Приморья появятся еще 44 новых ТС различного класса.

Возраст автобусов на городских маршрутах не должен превышать 10 лет. Фото: Администрация Владивостока

В прошлом году автопарк пополнили более 150 машин. В 2019 году мэрия приобрела 100 новых автобусов для парка муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1».

– Обновление парка – важное условие улучшения качества транспортного обслуживания жителей Владивостока и в целом комфорта в городе. В последние годы компании закупили большое количество автобусов средней и малой вместимости, сейчас делаем акцент на новых автобусах большой вместимости. В этом году администрация Владивостока впервые заключила трехлетние контракты с компаниями-перевозчиками, в которых одно из условий – наличие автобусов не старше 10 лет. Поэтому предприятия активно и добросовестно обновляют свой парк. В последующие годы такая работа продолжится, – отметил заместитель главы администрации города Максим Акульшин.

По условиям контрактов, заключенным администрацией Владивостока с компаниями-перевозчиками, возраст автобусов на городских маршрутах не должен превышать 10 лет.

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