Капитальный ремонт продолжится в 2023 году в одном из медучреждений Приморья. Фото: министерство здравоохранения Приморского края.

Капитальный ремонт продолжится в 2023 году в одном из медучреждений Приморья. В правительстве края 24 ноября сообщили, что в планах обновление четырех отделений Арсеньевской больницы, а выделили на эти цели десятки миллионов рублей.

Потратят на ремонт объектов 82 миллиона рублей, 60 из которых – средства из регионального бюджета. Посетила учреждение заместитель председателя Правительства – министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко:

– Арсеньевская больница – это межрайонный центр, где получают специализированную помощь жители города, а также Яковлевского района, Чугуевского и Анучинского округов. Больница укомплектована всем необходимым оборудованием. Здесь можно провести полный объем диагностики, работают центр амбулаторной онкологической помощи и первичное сосудистое отделение.

Потратят на ремонт объектов 82 миллиона рублей. Фото: министерство здравоохранения Приморского края.

Министр рассказала, что есть необходимость пересмотреть эффективность использования занимаемых площадей. Причиной этому стала необходимость открытия отделения реабилитации, где помощь будут получать как взрослые, так и дети.

Следует отметить, что в 2022 году в Арсеньевской больнице появились новое оборудование для флюорографии и МРТ, а проводили ремонт в поликлинике и роддоме. Обошлись все новшества в 38 миллионов рублей, но уже в 2023 году сумму увеличат в два раза.

Анастасия Худченко встретилась с местными жителями и ответила на их вопросы. Больше всего приморцев интересовало обеспечение больницы сотрудниками.

– В этом году сюда пришли два молодых врача. В медуниверситете обучаются еще 42 студента. После окончания вуза они устроятся работать в больницу. Администрация медучреждения ведет активную работу со Спасским филиалом базового медколледжа по привлечению медицинских сестер и фельдшеров, – рассказала министр здравоохранения Приморья.

Делать ремонт планируется во взрослом и детском отделениях медучреждения, а также на объекте, расположенном на улице Острякова, 19. Помимо этого, будет организовано отделение для прохождения диспансеризации по нормативам «бережливой поликлиники». Таким образом, пациент сможет пройти все обследования в одном месте, а чтобы не создавать давку, вход будет отделен от основной поликлиники.

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