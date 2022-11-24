Владивосток и популярный тайский курорт свяжут прямые рейсы

Пассажиры смогут попасть напрямую в Паттайю. Фото: Петлица Антон

Что общего между столицей Приморья и одним из самых популярных тайских курортов Паттайей? Это прямые рейсы, которые будут осуществляться авиакомпанией «AZUR AIR». Информация об обновлении расписания появилась на сайте международного аэропорта Владивостока.

С 28 ноября рейс на восточное побережье Таиланда станет регулярным. Два раза в неделю, по понедельникам и пятницам, на Boeing 757-200 все пассажиры смогут попасть напрямую в Паттайю.

На сайте аэропорта отмечается, что это популярный мировой курорт, который запоминается самыми разнообразными развлечениями и достопримечательностями. Жителей и гостей Приморья обязательно заинтересуют Храм истины и деревня слонов, где прямо на скале изображен Золотой Будда. В общем, на побережье есть чем заняться туристу.

К тому же если лететь в Таиланд меньше, чем на 30 дней, не понадобиться даже виза. А с 1 октября нет необходимости показывать сертификат о вакцинации или ПЦР-тест на ковид.

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