Приморье ждет дождь и мокрый снег

Жителей ждут осадки в виде дождя и опасного мокрого снега. Фото: Андрей Михайлов

Синоптики из Примгидрометцентра рассказали, что 25 ноября в Приморье погода изменится в худшую сторону. Жителей ждут осадки в виде дождя и опасного мокрого снега. Возможно, что на дорогах появится гололед.

24 ноября порадовало приморцев малооблачной и спокойной погода. Все из-за гребня антициклона. Но уже ночью он уйдет над восток, из-за чего над краем упадет давление. Большую часть времени погода простоит без осадков, будет 0-2 градуса. К утру они начнут выпадать в виде дождя и мокрого снега. Днем будет только хуже. Циклон продолжит смещаться над Приморьем, из-за чего дождь усилится. Возможен даже гололед.

Вместе с циклоном в край придет воздушная масса. День будет облачный, но теплый. Синоптики ожидают 3-9 градусов тепла. Правда, будет сильный юго-восточный ветер, который доставит дискомфорт.

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