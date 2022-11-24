Детям участвующих в СВО приморцев организуют летнюю смену в ВДЦ «Океан»

Олег Кожемяко на приеме граждан 23 ноября. Фото: правительство Приморского края.

Программа «Арсеньевская карта» теперь будет распространяться и на детей военнослужащих. Карта позволит посещать театры, музеи и выставки. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко также дал поручение организовать для них летнюю смену в ВДЦ «Океан». Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.

На приеме граждан 23 ноября обсудили важный вопрос. Касался он организации отдыха для детей бойцов, принимающих участие в СВО.

– Это могут быть поездки на горнолыжные базы, места славы Владивостока, театры, участие в Губернаторской елке, – сказала руководитель благотворительного фонда «Надежный тыл» Алена Штыбина.

При этом во Владивостоке уже забронированы две новогодние елки в государственном цирке. Об этом рассказала заместитель председателя правительства края Елена Бронникова. Одна из них как раз и будет для детей военнослужащих.

Алена Штыбина также подняла тему летней смены в «Океане». Олег Кожемяко пообещал отправить в Министерство просвещения России обращение.

– Этот вопрос мы уже сейчас начнем прорабатывать, чтобы выделить необходимое количество путевок для детей участников специальной военной операции, – подчеркнул глава Приморья.

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