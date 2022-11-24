«Пытался заработать на инвестициях»: житель Артема перевел мошенникам более 2,5 миллиона рублей

Житель рассказал, что зарегистрировался на сайте, где можно делать инвестиции. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В полицию города Артема обратился 54-летний мужчина. Он перевел мошенникам более 2,5 миллиона рублей. Сотрудники уже устанавливают личности преступников. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Подробнее – в материале «КП».

Житель рассказал, что зарегистрировался на сайте, где можно делать инвестиции. Так он хотел заработать немного денег. Сразу после создания учетной записи ему позвонила неизвестная девушка. Она предложила скачать приложение для продолжения работы.

Следом позвонил еще один мошенник. Он представился аналитиком компании и рассказал, что именно он будет помогать в инвестировании денежных средств.

Для создания собственного портфеля с акциями житель Артема взял кредит на 2 миллиона рублей, которые перевел на неизвестные номера преступников. В общей сложности же он лишился более 2,5 миллиона рублей.

Осознав, что стал жертвой махинаций, мужчина обратился в полицию. Теперь делом занимаются сотрудники ведомства. Они уже устанавливают личности подозреваемых и завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Мошенникам грозит срок до 10 лет.

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