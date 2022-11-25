Сильные осадки и гололедные явления: о погоде в Приморье на пятницу, 25 ноября

Утро во Владивостоке, Золотой мост. Фото: Анна СОБОЛЬ

В пятницу, 25 ноября, Приморский край окажется во власти фронтальных разделов. Синоптики прогнозируют осадки, местами сильные, в некоторых районах гололедные явления. Ветер возьмет направление с юга, до сильного, температура воздуха -2...+9°C. Об этом сообщает портал «Примпогода». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В дальневосточной столице временами дождь, облачная погода. Сильный ветер возьмет направление с юго-востока, воздух прогреется до 8 градусов со знаком плюс.

В соседнем Уссурийске осадки в первой половине дня небольшие, к вечеру умеренные. Ветер южный умеренный до сильного, температура воздуха +6...+8°C.

В Находке небольшие дожди, ветер до обеда южный умеренный, после – до сильного. Воздух прогреется до 6 градусов тепла.

Согласно многолетним наблюдениям, погода во Владивостоке 25 ноября чаще была холодной. Температурный минимум метеорологи зафиксировали в 1919 году – 17 градусов со знаком минус. Максимальная температура воздуха в +8,8°С отмечалась в 1945 году.

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