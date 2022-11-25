В Приморье водителя крана придавило спецтехникой

Мужчина сам что-то сделал неправильно, но это только предстоит выяснить специалистам. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ханкайском районе заведено уголовное дело по факту смерти гражданина при выполнении работ. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Трагедия случилась 22 ноября 2022 года. Водитель крана выполнял работы на территории строительной площадки животноводческого комплекса, расположенного недалеко от села Алексеевка Ханкайского района. В какой-то момент габаритный автомобиль накренился и упал, придавив рулевого спецтехники. По предварительной информации, мужчина сам что-то сделал неправильно, но это только предстоит выяснить специалистам.

Пострадавшего доставили в срочном порядке в больницу, но от полученных тяжких телесных повреждений он погиб в медицинском учреждении. Мужчине было 46 лет. Об этом сообщили в Следкоме.

– В рамках уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, – сообщили в ведомстве.

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