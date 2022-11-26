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НовостиВладивосток26 ноября 2022 0:55

Один из перевалов в Приморье сковал гололед, десятки авто попали в западню из-за осадков

В «Примавтодоре» рассказали о состоянии дорог на 26 ноября
Роман КИРИЛКИН
Один из перевалов в Партизанском районе покрыло гололедом. ФОТО: АО "Примавтодор"

Один из перевалов в Партизанском районе покрыло гололедом. ФОТО: АО "Примавтодор"

Один из перевалов в Партизанском районе ночью, 26 ноября, покрыло гололедом. Из-за скользкой дороги в западню на участке попали десятки автомобилей. В АО «Примавтодор» рассказали, что на данный момент ситуация стабилизировалась, сообщает «КП – Владивосток».

– Сегодня ночью по всему краю шли осадки в виде дождя, потом снега с дождем и наоборот – был снег, потом потепление и дождь. Ситуация везде сейчас стабилизировалась. Ночью участки были скользкими – устранили. Работало 120 единиц техники.

По словам специалистов, на данный момент проезд на перевалах сохраняется.

– Лазовский и Партзанский районы обзвонил, сообщили, что там все нормально. Ночью дорогу не перекрывали, дежурили сотрудники ГИБДД и вместе с администрацией муниципалиьтетов проводили беседы с участниками движения, – рассказал Главный инженер предприятия Антон Гаврилишин.

По словам специалистов, на данный момент проезд на перевалах сохраняется. ФОТО: АО "Примавтодор"

По словам специалистов, на данный момент проезд на перевалах сохраняется. ФОТО: АО "Примавтодор"

Он уточнил, что компания продолжает собирать информацию по другим районам. Предварительно известно, что проезд есть везде. В случае выявления проблемных участков –их доработают днем.

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