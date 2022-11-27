В дальневосточной столице переменно облачно и без осадков. Фото: Анна СОБОЛЬ

В воскресенье, 27 ноября, Приморский край окажется во власти тыловой части циклона. Утром в некоторых районах небольшой снег, ветер возьмет направление с северо-запада, местами до сильного. Температура воздуха -1...-10°C.

В дальневосточной столице переменно облачно и без осадков. Утром ветер сильный, в дневное время северо-западный умеренный. Температура воздуха днем 2-4 градуса со знаком минус.

В соседнем Уссурийске также переменно облачно, утром температура здесь 10-12 градусов мороза, днем – 2-4 градуса со знаком минус. Ветер возьмет направление с северо-запада.

В Находке без дождей и снега, умеренный северо-западный ветер, температура воздуха 0...-2°C, в утренние часы -6...-8°C.

Согласно многолетним наблюдениям синоптиков, обычно 27 ноября во Владивостоке было холодно. Температурный минимум в 18 градусов мороза метеорологи зафиксировали в 1947 году. Максимальная температура воздуха +10°С отмечалась в 2018 году.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как быстро и легко обмениваться новогодними подарками? Рассказываем о шести способах

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях:Telegram;Zen;ВКонтакте.