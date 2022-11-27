Губернатор Приморья поздравил местных жительниц с Днем матери

Олег Кожемяко в гостях студии радио «Комсомольская правда». Фото: Анна СОБОЛЬ

Глава Приморского края Олег Кожемяко в воскресенье, 27 ноября, обратился к прекрасной половине региона. Губернатор поздравил местных жительниц с добрым и светлым праздником – Днем мамы. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Олег Кожемяко отметил, что в крае на сегодняшний день успешно реализуется семейная и демографическая политика. В 253 тысячах семей в Приморье воспитываются около 355 тысяч детишек. 23 тысячи семей – многодетные. Для всех них в регионе предусмотрена 21 мера поддержки, на эти цели направлено 13,7 миллиарда рублей. Также в регионе существуют такие программы, как «Семейная ипотека», что позволяет улучшить жилищные условия; материнский капитал. Для мам в декрете и с детьми до семи лет есть возможность бесплатно повысить квалификацию или переобучиться по наиболее востребованным специальностям.

Губернатор Приморского края еще раз напомнил, что женщины дарят жизнь, воспитывают, окружают безграничной любовь, преданностью и заботой на протяжении всей нашей жизни.

– Только мама всегда поймет и простит, по-особому поддержит в трудную минуту. Сердечно благодарю вас, дорогие женщины, за бесценный материнский труд. Низкий поклон многодетным и приемным мамам, а также воспитывающим ребят с особенностями здоровья. Ваши любовь и участие способны творить чудеса! Спасибо вам за сердечную доброту, мудрость и терпение. Будьте здоровы, любимы и счастливы! – обратился к мамам Приморского края Олег Кожемяко.

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