С отключения воды начнется неделя во Владивостоке

Об отключениях сообщает «Примводоканал». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Волна отключений холодной воды прокатится по Владивостоку уже в начале следующей рабочей недели. Об этом сообщает «Примводоканал». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Так, по данным ведомства, в понедельник, 28 ноября, без воды останутся дома по улицам:

Гоголя, 19; Аксаковская, 3; Державина, 3, 7,11,15-21.

Специалисты сообщают, что воду отключат с 9 часов утра и до 15 часов дня. Причина – производство аварийных ремонтных работ.

В среду, 29 ноября, вода будет отсутствовать в домах по следующим адресам:

Светланская, 191, 193, 195, 195а, 97а, 205/1, 205а; Всеволода Сибирцева, 80б, 84а; Муравьева-Амурского, 21/23; Братская, 34, 36, 38; Матросская 2-я, 13, 15, 18; Шилкинская, 11а, 11а/1, 13; Горная, 7, 25; Ковальчука, 26; Карякинская, 29, 31; Карла Либкнехта, 10, 24, 30/2, 37, 38, 40; Славянская, 17; Тунгусская, 20-28а, 53, 59, 61/1; Матросская 3-я, 17/1, 17/4; Тюменская, 2, 22-34.

Воду здесь отключат по причине планового ремонта с 9 до 19 часов включительно.

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